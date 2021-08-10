Умерла Маргарита Малахова, профессор кафедры клинической и лабораторной диагностики СПб МАПО

Маргарите Малаховой был 81 год. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в одной из больниц на 82-ом году жизни скончалась известная профессор кафедры клинической и лабораторной диагностики СПб МАПО, член-корреспондент РАЕН Маргарита Малахова. Как стало известно "Комсомолке", Маргарита Яковлевна попала в больницу еще в июле: вызвала скорую, когда почувствовала себя плохо. К сожалению, спасти Малахову не удалось - она скончалась от "острой сердечно-сосудистой недостаточности и интоксикации".

Напомним, Маргарита Малахова является автором более 300 научных публикаций, также она изобрела 17 патентов в разных областях медицины, в том числе: новый анти-ВИЧ препарат,

препараты, которые вылечивают отек легких, безопасные и экологичные фильтры для сигарет.

Большую часть жизнь Малахова отдала СПб МАПО, где работала на кафедре клинической и лабораторной диагностики.