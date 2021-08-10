Проект капремонта вестибюля метро «Московская» одобрила Главгосэкспертиза

Второй вестибюль "Московской" уйдет на капремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главгосэкспертиза России рассмотрела смету на ремонт второго вестибюля станции метро «Московская» и одобрила проект работ. После этого подземка может переходить непосредственно к ремонту, который начнется ближе к концу 2021 года.

- Южный вход (вестибюль №2) станции «Московская» расположен в месте примыкания Алтайской улицы к Московскому проспекту. Для подъема и спуска пассажиров на станцию задействованы три ленты эскалаторов. В отделке пешеходного перехода и пассажирской зоны вестибюля использован черновецкий мрамор, пол выложен гранитными плитами, - сообщает пресс-служба Госглавэкспертизы.

Согласно проекту, будет отремонтирован пешеходный переход, вестибюль и наклонный ход с эскалаторами. Работы предстоят объемные, они займут около 11 месяцев и закончатся в третьем квартале 2022 года.

Все это время пассажиры смогут пользоваться первым вестибюлем, режим работы станции «Московская» менять не планируется.