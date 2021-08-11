Полиция развеяла слухи о сексуальных играх с 7-летней девочкой в детском лагере а Петербурге

В Петербурге не подтвердились слухи о сексуальном насилии над 7-летней девочкой в детском лагере Курортного района. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция не подтвердила слухи о сексуальном насилии над 7-летней девочкой в одном из детских лагерей в Курортном районе Петербурга. 5 августа малышка рассказала маме, что ее трогал в интимных местах мальчик-сверстник во время игры в доктора. Шокированная женщина тут же сообщила в полицию, но там усомнились в словах девочки.

- После проведения расследования оказалось, что ребенок историю выдумал. Таким фантазиям девочку научила приобретенная в лагере «подружка», которая тоже оказалась совсем юной, - пишет «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что петербургского юриста обвинили в изнасиловании 6-летней дочери. Мать ребенка заверяет, что издевательства над малюткой длились более шести месяцев.