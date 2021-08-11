Элитный жилой комплекс построят на месте здания ЛДМ на улице Профессора Попова

На месте ЛДМ построят новый жилой комплекс. Фото: vk.com/palaceofyouth

Новый жилой комплекс появится на месте легендарного Ленинградского дворца молодежи, расположенного на улице Профессора Попова, 47. Здание вместе с землей выкупила строительная компания, которая намерена возвести более 60 тысяч квадратных метров жилья.

- Застройщик «Эталон» купил Ленинградский дворец молодежи с участком в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Стоимость сделки — четыре миллиарда рублей, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на собственные источники.

На данный момент в здании ЛДМ располагается гостиница, заведения общепита, а также до недавнего времени работал театр «ЛДМ. Новая сцена». Однако договор аренды с театром был прекращен и сейчас труппа ищет себе новое помещение.

А юридическое лицо, владеющее гостиницей, сейчас находится в стадии ликвидации.

Согласно планам, новый жилой комплекс будет сдан уже в 2026 году. Учитывая расположение, это будут квартиры класса «премиум».

Напомним, что нынешнее здание Ленинградского дворца молодежи было построено в 70-е годы ХХ века и исторической ценности не имеет.