Арт-объект сделают из 160-летнего дуба, рухнувшего в Ботаническом саду

На спиле дуба отметят все важные события за 160 лет. Фото: vk.com/binran

160- летний дуб из Ботанического сада, рухнувший от сильного ветра пару дней назад, станет арт-объектом. Правда, не целиком, но частично. На спиле упавшего дерева планируют отметить все события, прошедшие за его полуторавековую жизнь.

- Будет отмечена дата Октябрьской революции, перестройки и так далее — какой толщины было дерево в тот момент времени. Таких проектов в Петербурге еще не было, - рассказали «Невским новостям» сотрудники Ботанического сада.

Ну а от остальной части упавшего великана садовники уже избавились. Ветки с зелеными листьями пошли на корм животным и прочие нужны в Ленинградский зоопарк, а крупные части распилили и пропустили через дробилку, превратив в щепу. Ее используют для удобрения грунта.

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