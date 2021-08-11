Комитет по транспорту Петербурга начал проверку после аварии с автобусом, который протаранил столб

На Ленинском проспекте автобус протаранил столб. Фото: vk.com/spb_today

После аварии автобуса №30 на Ленинском проспекте комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал проверку. Общественный транспорт въехал в стол у обочины 11 августа 2021 года в 15:00. Семь пассажиров пострадали и попали в больницу. Водитель отделался испугом.

- Согласно информации СПб ГУП «Пассажиравтотранс», перед выходом на рейс водитель автобуса прошел предрейсовый осмотр, отклонений в его состоянии не выявлено. Режим труда и отдыха водителя был соблюден. ДТП произошло на первом часу его работы. Автобус 2020 года выпуска находился в исправном состоянии, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Очевидцы аварии предполагают, что водителю стало плохо. Однако, причины ДТП установит специальная комиссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На Ленинском проспекте автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Очевидцы сообщают, что его могла подрезать легковушка (подробнее)