Смольный предупредил о четвертой волне коронавируса осенью в Петербурге

Смольный ждет новую вспышку коронавируса грядущей осенью в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил горожан о вероятности появления четвертой волны пандемии коронавируса грядущей осенью 2021 года. Градоначальник подчеркнул, что в конце лета эпидситуация улучшается – например, свободных коек в стационарах становится все больше, поэтому больницы вновь перепрофилируют под плановый прием пациентов. Да и суточное число заболевших уже упало до около 1,8 тысячи человек.

- Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса – вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не привился, сделать это. В городе есть вся инфраструктура и запас вакцины, – цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в ближайшие недели в городе вернутся к штатной работе еще четыре ковидных стационара.