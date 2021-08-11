Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 августа 2021 17:26

Смольный предупредил о четвертой волне коронавируса осенью в Петербурге

Власти ссылаются на ожидания медиков и просят активнее вакцинироваться
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Смольный ждет новую вспышку коронавируса грядущей осенью в Петербурге.

Смольный ждет новую вспышку коронавируса грядущей осенью в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил горожан о вероятности появления четвертой волны пандемии коронавируса грядущей осенью 2021 года. Градоначальник подчеркнул, что в конце лета эпидситуация улучшается – например, свободных коек в стационарах становится все больше, поэтому больницы вновь перепрофилируют под плановый прием пациентов. Да и суточное число заболевших уже упало до около 1,8 тысячи человек.

- Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса – вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не привился, сделать это. В городе есть вся инфраструктура и запас вакцины, – цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в ближайшие недели в городе вернутся к штатной работе еще четыре ковидных стационара.