Роспотребнадзор продолжает проверки в летних лагерях Петербурга

В Петербурге продолжаются проверки Роспотребнадзора в летних лагерях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор продолжает санитарные проверки в летних лагерях Санкт-Петербурга. Таких действующих оздоровительных учреждений в Северной столице 155, еще 9 работают за городом. Специалисты не перестают проверять соблюдение мер безопасности в лагерях в условиях пандемии коронавируса. Никто не хочет, чтобы новый школьный сезон стартовал с очередной вспышки инфекции, хотя врачи к ней все-таки готовятся.

- Управлением во исполнение поручения правительства РФ организовано проведение проверок с лабораторным контролем в отношении всех функционирующих лагерей непосредственно в период их работы, - сообщила «Петербургскому дневнику» глава городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

Добавим, что по планам смольного за счет бюджета Петербурга за уходящее лето отдохнут примерно 111 тысяч детей, в том числе в лагерях на юге России.