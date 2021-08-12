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Общество12 августа 2021 0:24

Роспотребнадзор продолжает проверки в летних лагерях Петербурга

Санитарный контроль стартовал еще до начала оздоровительной кампании, но не прекращается и сейчас
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продолжаются проверки Роспотребнадзора в летних лагерях.

В Петербурге продолжаются проверки Роспотребнадзора в летних лагерях.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор продолжает санитарные проверки в летних лагерях Санкт-Петербурга. Таких действующих оздоровительных учреждений в Северной столице 155, еще 9 работают за городом. Специалисты не перестают проверять соблюдение мер безопасности в лагерях в условиях пандемии коронавируса. Никто не хочет, чтобы новый школьный сезон стартовал с очередной вспышки инфекции, хотя врачи к ней все-таки готовятся.

- Управлением во исполнение поручения правительства РФ организовано проведение проверок с лабораторным контролем в отношении всех функционирующих лагерей непосредственно в период их работы, - сообщила «Петербургскому дневнику» глава городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

Добавим, что по планам смольного за счет бюджета Петербурга за уходящее лето отдохнут примерно 111 тысяч детей, в том числе в лагерях на юге России.