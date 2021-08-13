Обыски прошли в Ленинградском зоопарке по делу о взятках

Следователи провели обыски в Ленинградском зоопарке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи петербургского управления СК России вместе с сотрудниками полицейского Главка провели обыски в Ленинградском зоопарке. Их причиной стало дело главного технолога, которого поймали на получении полумиллионной взятки.

- Вечером 12 августа 2021 года, подозреваемый, находясь в автомобиле на территории зоопарка, получил от мужчины, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в виде в сумме 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК России.

Деньги, по версии следствия, 53-летний технолог получил за заключение договоров на поставку товаров для нужд зоопарка. Мужчину задержали и завели на него дело. Теперь ему грозит как крупный штраф, так и от семи до двенадцати лет лишения свободы, тоже со штрафом.

Расследование дела продолжается, меру пресечения главному технологу позднее выберет суд.