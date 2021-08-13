МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Ленобласти 14 августа

Синоптики пообещали грозу в Ленобласти в субботу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное правление МЧС России по Ленинградской области предупреждает о резком ухудшении погоды, которое ожидается 14 августа. В субботу на регион обрушатся ливни и грозы.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на западе небольшой дождь, днем в большинстве районов дождь, местами ливни грозы. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11...+16, днем +17...+22 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - предупреждает МЧС со ссылкой на синоптиков.

В Петербурге также ждут дождей, но без гроз и не проливных. По данным гидрометцентра, умеренные осадки ожидаются утром и в первой половине дня. А термометры покажут до +21 градуса.

В воскресенье похолодает на 1-2 градуса, ну а в целом до конца лета жары ждать уже не стоит.