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Происшествия13 августа 2021 17:39

Ливень с грозой обрушится вечером 13 августа на Петербург

Об этом предупреждают в МЧС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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МЧС предупреждает о ливнях с грозой вечером 13 августа в Петербурге.

МЧС предупреждает о ливнях с грозой вечером 13 августа в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС опубликовало штормовое предупреждение, согласно которому вечером 13 августа в Санкт-Петербурге балом будет править ливень с грозой. Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки, на 17:40, накрыли разве что север города. В остальном в некоторых районах ясно, даже почти нет облаков. Похоже,

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 13 августа в Санкт-Петербурге в вечерние часы ожидается гроза с ливневым дождем, - коротко сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что ранее «Комсомолка» выяснила погоду на грядущие выходные. Жары ждать не стоит уже до самого конца лета. А в субботу и воскресенье солнце все-таки будет, но в компании с дождями и грозой. Температура будет держаться около +20 градусов.