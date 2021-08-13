Ливень с грозой обрушится вечером 13 августа на Петербург

МЧС предупреждает о ливнях с грозой вечером 13 августа в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС опубликовало штормовое предупреждение, согласно которому вечером 13 августа в Санкт-Петербурге балом будет править ливень с грозой. Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки, на 17:40, накрыли разве что север города. В остальном в некоторых районах ясно, даже почти нет облаков. Похоже,

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 13 августа в Санкт-Петербурге в вечерние часы ожидается гроза с ливневым дождем, - коротко сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что ранее «Комсомолка» выяснила погоду на грядущие выходные. Жары ждать не стоит уже до самого конца лета. А в субботу и воскресенье солнце все-таки будет, но в компании с дождями и грозой. Температура будет держаться около +20 градусов.