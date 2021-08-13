Грозы, дожди и немного солнца обещают в Петербурге и Ленобласти в ближайшие выходные

На субботу и воскресенье в Петербурге обещают переменную облачность, с осадками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская погода в очередной раз подтверждает свой капризный характер, ухудшаясь перед выходными. По данным специалистов, в ближайшие два для над городом пройдут дожди, а Ленинградская область и вовсе прочувствует на себе ливни и грозы, о чем уже предупредили в МЧС. Но лить будет не постоянно, солнце тоже покажется.

- В ближайшие выходные ожидается переменная облачность. В субботу и воскресенье ожидаются дожди, но сильных ливней, как были недавно, не будет. Температура достаточно комфортная, около + 20 градусов, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Примерно такой же погода окажется и в начале следующей недели - небольшие осадки, периодические прояснения и нормативное для августа тепло в +19...+21 градус. Июльской испепеляющей жары ждать уже не стоит, до конца лета термометры не покажут 30-градусных отметок. Да и +25 уже тоже скорее всего не будет.

К концу месяца начнет немного холодать и с 20-х чисел возможно падение дневной температуры до +15...+20. Ну а там уже придет осень и надеяться можно будет только на бабье лето, до которого пока далеко.