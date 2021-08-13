Суд поместил под домашний арест петербурженку, организовавшую похищение сына

В Петербурге отправили под домашний арест мать-похитительницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили под домашний арест женщину, которую обвиняют в похищении собственного сына. Напомним, накануне 25-летнего молодого человека скрутили трое громил, связали, посадили в иномарку и поехали прочь. Все это произошло на глазах у его невестки. 49-летняя мать тоже присутствовала при дерзком похищении. На подъезде к Москве группу задержали, парня отпустили, а в отношении четверых злоумышленников возбудили уголовные дела.

Одного из подельников горе-матери уже заключили в СИЗО. Ее саму на два месяца отправили домой. Вину она не признает. О мотивах поступка женщины не сообщается.

- В частности, суд запретил обвиняемой покидать без разрешения следователя место своего проживания, общаться без разрешения следователя со всеми лицами, кроме своих защитников и близких родственников, проживающих совместно с ним, а также получать и отправлять корреспонденцию, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Матери грозит до 12 лет лишения свободы. Судя по всему, сын мириться с ней не намерен.