Видео с места обнаружения сожженных тел женщины и ребенка в Ленобласти показал СК

Обгорелые тела женщины и ребенка нашли под Рощино. Фото: кадр с видео ГСУ СК РФ по ЛО

Следователи управления СК России по Ленинградской области и полицейского Главка обследовали место нахождения двух обгорелых тел - женщины и маленького ребенка, которые были найдены в лесу в 11 километрах от Рощино.

- Поступила информации о том, что в лесном массиве на 63-м км железной дороги Санкт-Петербург -Выборг обнаружены два сложенных тела, предположительно женщины и ребенка. На место происшествия незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативно группы, возглавляемой руководителем Следственного управления, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Туда же прибыли криминалисты, следователи, эксперты СК и полицейские. Уже ночью, под дождем, было осмотрено место, где лежали обгорелые тела. Сегодня работы под Рощино продолжатся.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».