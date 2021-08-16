Суд арестовал главного технолога Ленинградского зоопарка по обвинению во взятке

В Петербурге отправили в СИЗО главного технолога Ленинградского зоопарка, обвиняемого в получении взятки в 500 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО главного технолога Ленинградского зоопарка, которого обвиняют во взятке в 500 тысяч рублей. Напомним, следствие считает, что мужчина получил полмиллиона от бизнесмена за помощь в подписании договоров, касающихся поставки товаров для нужды зверинца. Технолога задержали в момент передачи взятки. В суде он пытался доказать, что вся спецоперация прошла с нарушениями закона, но ему не поверили.

- Князев (фамилия обвиняемого – Прим.Ред.) и защитники возражали против заключения под стражу, просили избрать домашний арест, указав, что он страдает рядом заболеваний, его загранпаспорт находится в отделе кадров и может быть сдан, а отец является пенсионером, страдает заболеваниями и нуждается в уходе, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что в СИЗО мужчина просидит минимум до 12 октября 2021 года. В худшем случае ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.