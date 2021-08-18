Права и рукописи Игоря Талькова выставят на торги из-за недостатка денег на памятный концерт

Водительские права и нотные рукописи Игоря Талькова хотят продать с аукциона ради организации памятного концерта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Водительские права и нотные рукописи Игоря Талькова будут выставлены на торги. Об этом заявили представители сына музыканта, Игоря Талькова-младшего. По их словам, это вынужденное решение - средств не хватает а организацию памятного концерта, который пройдет 6 октября, в 30-ю годовщину гибели певца.

- Мы хотим на достойном уровне провести концерт памяти Игоря Талькова. Это будет не просто обычный концерт, а настоящее шоу, мы к нему серьезно готовимся, и, к сожалению, расходы превысили бюджет. По этой причине выставляются данные лоты, - рассказал «Петербургскому дневнику» концертный директор Игоря Талькова-младшего Артем Нефедьев.

Изначально сыну предлагали продать и гитару отца, но он не смог расстаться с дорогой сердцу вещью.

Устроители аукциона планируют выручить за права Талькова-старшего два миллиона рублей, а за рукописи - по миллиону. Причем похожие торги уже проходили год назад.

Напомним, что Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в подтрибунном помещении петербургского дворца спорта «Юбилейный» во время сборного концерта.