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Общество18 августа 2021 12:08

Депутаты окончательно разрешили таксистам из Ленобласти брать пассажиров в Петербурге и наоборот

Парламент утвердил соглашение двух регионов о «фрахтовании такси»
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Депутаты одобрили соглашение Петербурга и Ленобласти о работе такси.

Депутаты одобрили соглашение Петербурга и Ленобласти о работе такси.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские депутаты утвердили в окончательном третьем чтении соглашение с Ленинградской областью, которым регламентируется работа такси. Точнее, ликвидируется пробел из-за которого таксисты с петербургской лицензией не могли работать в Ленобласти и наоборот.

- Утвердить Соглашение о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - говорится в постановлении.

Речь о том, что перевозчик, имеющий лицензию, выданную в Петербурге, мог отвезти пассажира в Мурино, например, но не мог взять там заказ уже там, так как не имел разрешение на работу от соседнего региона. С такой же проблемой сталкивались и областные таксисты, возящие пассажиров в Петербург.

Фактически, нарушителей ловили редко, но наказать могли. Теперь это абсурдное правило отменено. Соглашение Петербурга с Ленобластью действует с момента подписания документа (2 августа) и по 31 декабря 2024 года.

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