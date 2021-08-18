Заболеваемость коронавирусом в Петербурге резко выросла и превысила уровень Москвы

Заболеваемость в Петербурге увеличилась почти на 500 случаев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Резкий скачок суточной заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге. За минувшие сутки в городе заразились 1636 человек. Это на 480 случаев больше, чем накануне и даже больше, чем в Москве.

- Всего с начала в Петербурге подтверждено 560 785 заболевших коронавирусной инфекцией (+1636 за сутки). Выздоровели 534 545 пациентов (+1786), умерли - 20 177 (+40),- сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Отметим, что в Москве за вчерашний день заболели 1590 человек, 59 пациентов скончались.

При этом в Петербурге продолжают выводить стационары из работы с ковидлными больными. Следующий на очереди - медцентр имени Алмазова.

В ленинградской области на утро 18 августа ситуация следующая: заражений – 60 301 (+229), смертей – 2378 (+16), выздоровлений - 48 765(+96)

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