Законопроект об «ОСАГО» для собак опасных пород приняли в первом чтении петербургские депутаты

Депутаты приняли в первом чтении проект "собачьего ОСАГО". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект о поправках в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которым планируется ввести обязательное страхования ответственности для владельцев собак опасных пород. Другими словами, это будет собачий аналог автомобильного ОСАГО, которым покрывается ответственность за ущерб чужому имуществу или здоровью.

- Владельцы потенциально опасных собак обязаны страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при нахождении потенциально опасной собаки вне места ее содержания, - говорится в тексте дополнения к закону.

Депутаты отмечают, что сейчас покусанный человек не всегда может получить компенсацию, так как хозяин может просто сказать, что собака не его и доказать обратное очень непросто. Страховка снимет эти вопросы. Без «ОСАГО» хозяева смогут держать питомцев опасных пород (есть отдельный перечень) только в квартире или на огороженном личном участке.

Это требование не будет относиться к собакам-проводникам, а также лошадям, кошкам и другим животным. Ввести новую норму планируется с 2024 года.

Впрочем, пока это лишь инициатива, ее еще должны утвердить в двух чтениях, а потом принять (либо отвергнуть) на федеральном уровне.