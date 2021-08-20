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Общество20 августа 2021 14:40

МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Ленобласти в выходные

В Петербурге обещают только кратковременные дожди
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Грозы обещают жителям Ленобласти на выходных.

Грозы обещают жителям Ленобласти на выходных.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о резком ухудшении погоды, которое ожидается в субботу и воскресенье. На выходных жителям региона обещают не только ливни, но и грозы.

- 21 августа в отдельных районах Ленинградской области ожидаются ливни и грозы. 22 августа местами ожидаются грозы, - сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели настоятельно советуют не выходить в непогоду из дома, не отправляться на катерах и лодках на водоемы, а также не разжигать в грозу костры и печи - дым имеет свойство притягивать молнии.

При этом синоптики говорят о переменной облачности и обещают от +16 до +21 градуса в выходные.

В Петербурге гроз и ливней не обещают, но осадки будут. А с понедельника придет резкое похолодание.