В Петербурге число госпитализаций снизилось до 235 в сутки

В Петербурге уменьшилось количество суточных госпитализаций в ковидные стационары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувший день снизилось число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией. В пятницу, 20 августа, в стационары поступили 235 человек. Напомним, в четверг в больницы попали 277 горожан. Эпидситуация постепенно улучшается, но власти Северной столицы подчеркивают, что это не конец третьей волны пандемии.

- За прошлый день из стационаров выписали 308 человек. В реанимации все еще находятся 407 больных. К аппарату ИВЛ подключили 178 пациентов. Свободных коек в больницах около 47%, - сообщается в свежем отчете Смольного под названием «Перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге».

Добавим, что за сутки в городе на Неве заболели коронавирусом еще 1,6 тысячи человек.