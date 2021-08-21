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Здоровье21 августа 2021 12:09

В Петербурге число госпитализаций снизилось до 235 в сутки

При этом за день выписали 308 человек, выздоровевших от коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге уменьшилось количество суточных госпитализаций в ковидные стационары.

В Петербурге уменьшилось количество суточных госпитализаций в ковидные стационары.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувший день снизилось число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией. В пятницу, 20 августа, в стационары поступили 235 человек. Напомним, в четверг в больницы попали 277 горожан. Эпидситуация постепенно улучшается, но власти Северной столицы подчеркивают, что это не конец третьей волны пандемии.

- За прошлый день из стационаров выписали 308 человек. В реанимации все еще находятся 407 больных. К аппарату ИВЛ подключили 178 пациентов. Свободных коек в больницах около 47%, - сообщается в свежем отчете Смольного под названием «Перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге».

Добавим, что за сутки в городе на Неве заболели коронавирусом еще 1,6 тысячи человек.