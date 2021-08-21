Первый в Петербурге государственный приют для бездомных животных построят в Колпино

В Петербурге выбрали место для первого государственного приюта для бездомных кошек и собак. Фото: Тимур ХАНОВ

Смольный определился с размещением первого в Петербурге государственного приюта для бездомных животных – он будет в Колпино. Для второго здания пока подыскивают подходящие места в трех районах: Кронштадтском, Красносельском и Московском.

Напомним, власти Северной столицы решили помочь частным приютам (их 17 – Прим.Ред.) не только денежными компенсациями за коммуналку, но и, скажем так, распределением нагрузки, то есть открытием благотворительных организаций-побратимов, потому что на улицах города живет все еще большое количество собак и кошек.

- Первый государственный приют для бездомных животных появится в Колпинском районе. В нем смогут содержаться 200 собак и 100 кошек. В настоящее время уже разработан проект «дорожной карты» строительства приюта, - передает пресс-служба Смольного.