Жители Фрунзенского района пожаловались на массовую гибель уток в Яблоневом саду

Причина массовой гибели птиц пока не известна. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В Санкт-Петербурге снова зафиксирован случай массовой гибели уток в городских прудах. На этот раз тревогу забили жители Фрунзенского района – а именно улицы Белградской. Птичьи трупики они заметили в парке «Яблоневый сад»

- В Яблоневом Саду на Белградской, в пруду, дрейфуют, как минимум, 10 мёртвых уток, - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте. - Различной степени разложения.

Мнения насчет того, по какой именно причине погибли утки, как водится, разделились. Кто-то предположил, что птиц насмерть закормили хлебом отдыхающие. Кто-то вспомнил о недавнем периоде аномальной жары, из-за которой в городских водоемах расплодились токсичные сине-зеленые водоросли. Истина, впрочем, так и осталась загадкой.

Напомним: в 2018 году массовая гибель крякв была зафиксирована на реке Новая – тогда горожане насчитали в воде сразу семь птичьих трупиков, в том числе и птенцов. Специалисты объяснили это воздействием токсичных веществ – в частности, мышьяка и фенола.