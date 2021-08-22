В полиции рассказали о состоянии пешеходов, сбитых минивеном на Ленинском проспекте

В аварии пострадали три человека. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Шестилетняя девочка, пострадавшая во время жуткой аварии на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Народного ополчения, была отправлена в больницу в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Вместе с девочкой так же в тяжелом состоянии была госпитализирована 35-летняя женщина (предположительно, ее мать), а также 38-летний велосипедист, - уточнили в ведомстве. – У него диагностированы травмы средней степени тяжести.

Напомним: авария произошла 22 августа около 14:03. На перекрестке столкнулись два автомобиля – по предварительной информации, водитель одного из них хотел проскочить на светофоре, задел по касательной другой, после чего машину развернула, и она влетела в толпу пешеходов на переходе. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.