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Здоровье23 августа 2021 12:09

Заболеваемость коронавирусом упала более чем на 50% в Петербурге 23 августа

За сутки заражаемость снизилась с 1,5 тысяч до 691 человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Резкий спад заражения коронавирусом произошел в Петербурге 23 августа

Резкий спад заражения коронавирусом произошел в Петербурге 23 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки произошел резкий спад заражаемости коронавирусом. По данным на понедельник, 23 августа 2021 года, зафиксировано снижение более чем на 50 процентов. С чем это связано, пока сказать сложно, однако такая тенденция не может не радовать.

- За минувшие сутки в Петербурге зафиксирован 691 случай заболевания коронавирусом. Днем ранее показатель был почти в 1,5 тысячи человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 23 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 23 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Среды выздоровевших за сутки 876 человек, а вот умерших - 38, здесь показатели, к сожалению, не снизились.

Так, с начала пандемии заболели уже 567 876 жителей Северной столицы, из них скончались 20 303 человек, а 544 885 смогли побороть инфекцию и выздороветь.

Также ученые из Петербурга рассказали, сколько человек оказываются в больницах с коронавирусом после прививки. Вакцинация значительно снижает риск заболевания, однако полностью защитить он инфекции не может.