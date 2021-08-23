Почти 45% коронавирусных коек свободно в Петербурге

В больницах Петербурга свободными остаются почти 45% коек для больных с COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге находится в стабильном состоянии. По данным Смольного на понедельник, 23 августа 2021 года, коечный фонд в городе свободен почти на 45 процентов. Всего больных инфекцией сейчас принимают в 17 больницах, 12 из которых городские и еще 5 федеральные.

- По состоянию на понедельник развернуто 6,3 тысяч мест для приема больных коронавирусом и пневмониями. В стационарах находятся 4,2 тысяч человек. Из них в реанимации - 427 пациентов, 182 подключены к аппаратам ИВЛ, - говорится в отчете Смольного.

Также на амбулаторном лечении сейчас порядка 24,4 тысяч петербуржцев, все они получают бесплатные лекарства. Еще чуть более 1,5 тысяч человек находятся на карантине.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге резко упала заболеваемость коронавирусом. Снижение оказалось более чем на 50 процентов.