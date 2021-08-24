Аквапарки и детские игровые комнаты откроются в Петербурге с 27 августа

Детские комнаты и аквапарки Петербурга возобновят работу с 27 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с 27 августа 2021 года вступят в силу послабления коронавирусных ограничений. Соответствующее распоряжение во вторник, 24 августа 2021 года, подписал губернатор города Александр Беглов. Дети наконец-то смогут веселиться в игровых комнатах, кататься на аттракционах, которые расположены в помещениях, а также станут доступны аквапарки.

- С 27 августа разрешается работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах, доступ посетителей в детские игровые комнаты, доступ посетителей в аквапарки, доступ посетителей на аттракционы, находящиеся в помещении, доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия, - говорится в постановлении.

Также с 27 августа появится возможность проведения конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек с согласованием с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Разумеется, для работы всей развлекательной сферы устанавливаются правила. Об этом ранее более подробно писала "КП-Петербург".

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