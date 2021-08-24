Опубликовано видео путешествия «Сапсанов» нового поколения морем в Петербург

Новые "Сапсаны" прибыли в Петербург по морю. Фото: РЖД

«Сапсаны» нового поколения прибыли в Морской порт Санкт-Петербурга. Об этом рассказала пресс-служба компании Siemens – производителя скоростных поездов. В Инстаграме подразделения Siemens Mobility появилось видео прибытия и выгрузки вагонов в Северной столицы, а также отправки новой партии из порта голландского Роттердама.

- Первый из наших составов серии Velaro RUS 3 прибыл в Петербург, совершив долгое путешествие на корабле, - говорится в подписи к видео.

Отметим, что все произошло еще 13 августа, но видеоролик с моментом доставки и выгрузки появился лишь сейчас. Вскоре ожидается прибытие и второй партии новых «Сапсанов», также идущих морем из Голландии.

Предполагается, что эти поезда выйдут на линию «Петербург-Москва-Нижний Новгород» в течение ближайших двух лет. Всего в новой партии 13 поездов.

Сейчас между Петербургом и Москвой курсируют 16 «Сапсанов», но этого количества недостаточно.