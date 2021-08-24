Комздрав проверит все больницы Ленобласти из-за организации липовой вакцинации во Всеволожске

В Ленобласти проводят проверку из-за информации о липовой вакцинации во Всеволожске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал срочную проверку после того, как в ряде СМИ появилась информация о задержании медиков, попавшихся на массовой липовой вакцинации от коронавируса во Всеволожске. Если сведения от СК и журналистов подтвердятся, то точно «посыпятся головы». Проверка затронет все медучреждения.

- В связи с информацией о выдаче поддельных прививочных сертификатов во Всеволожской КМБ служебная проверка будет проведена во всех больницах и пунктах вакцинации области. Комздрав взаимодействует с силовыми структурами. При выявлении нарушений будут приняты жесткие дисциплинарные меры, - процитировали главу комитета Сергея Вылегжанина в Telegram-канале пресс-службы правительства 47-го региона.

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