Афера по-медицински: В Ленобласти накрыли «банду» врачей с депутатом, которые продавали прививочные сертификаты, уничтожая вакцину

Вакцину просто выбрасывали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поставленную на поток схему лжевакцинации от коронавируса раскрыли в Ленобласти. В деле были замешаны врачи больницы из Всеволожска, которые с сообщниками искали "клиентов", не желавших ставить укол, но хотевших иметь QR-код на сайте Госуслуг. Для этого медики организовали сложную схему продажи сертификатов. Масштаб, с которым развернулись аферисты-врачи, впечатляет - клиенты из разных регионов России и сотни ампул неиспользованных доз вакцин от коронавируса "Спутника V" в тайнике.

О конвейере лжевакцинации во "Всеволожской КМБ" оперативники отдела "К" узнали по своим каналам. Чтобы вскрыть всю схему полицейские разыграли сложную комбинацию, проведя оперативный эксперимент. Привить было решено несуществующего человека. Для этого сыщики вышли на одного из членов группировки с запросом - нужен QR-код без прививки. С обратной стороны запросили документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС, а также 12 тысяч рублей на карту.

И вскоре документ о вакцинации был готов. Как следует из сертификата "подставной утки" - уколы были сделаны 22 июля и 12 августа.

Вакцина оставалась неиспользованной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Во время эксперимента вышли на группу, пятеро из которых были медики, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Они провели полную имитацию процесса вакцинации.

Среди задержанных - заведующая терапевтическим отделением, две старших медсестры, клиническая медсестра и руководитель контакт-центра консультативной помощи по вопросам ковид-19.

Что интересно, одна из старших медсестер - член избирательной комиссии одного из участков, а клиническая медсестра - депутат Романовского сельского поселения.

Цена сертификата - 12 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время обысков у них изъяли электронную базу данных на 1,6 тысячу человек, которые фиктивно прошли вакцинацию, почти 600 целых ампул вакцины из тайника (по бумагам они уже были использованы, ведь штрих-коды с них были вклеены в карты пациентов).

Часть задержанных уже признались в преступлении и раскаялись.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".

Комздрав Ленобласти уже организовал проверку других больниц после раскрытой схемы.

О том, как действует черный рынок продажи прививочных сертификатов, "КП-Петербург" писала ранее.

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