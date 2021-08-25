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Спорт25 августа 2021 12:00

Петербуржец Владимир Даниленко принес первую медаль для России на Параолимпиаде в Токио

Он завоевал бронзу в плавании на спине
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Владимир Даниленко завоевал бронзу на Паролимпиаде. Фото: vk.com/russianparalymp

Владимир Даниленко завоевал бронзу на Паролимпиаде. Фото: vk.com/russianparalymp

Петербургский спортсмен принес первую медаль Параолимпиады в Токио для сборной России, которая выступает на играх как команда Параолимпийского комитета (ПКР). В соревнованиях по плаванию Владимир Даниленко занят третье место.

- Первая медаль команды ПКР!!! Владимир Даниленко завоевал бронзу в плавании на спине на дистанции 100 метров в классе S2, - сообщает пресс-служба комитета на странице ПКР ВКонтакте.

Всего в финалах первого соревновательного дня по плаванию Параолимиады принимают участие 11 спортсменов команды ПКР.

Напомним, что Петербург на летних играх в Токио представляют 20 спортмпенов-параолимпийцев. Владимир Даниленко выступит на дистанциях: 50 м на спине, 100 м на спине и 200 м вольным стилем.