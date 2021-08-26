Дожди и холод вновь накроют Петербург 26 августа

Прохлада и дожди ждут Петербург 26 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кажется, что погода в Санкт-Петербурге больше не порадует летним теплом. В четверг, 26 августа 2021 года, в Северной столице снова будет прохладно и пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет представлена передней частью атлантического циклона, центр которого выйдет в южную часть акватории Балтийского моря. При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие дожди, а температурный фон пока останется ниже нормы, - отметил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха максимально прогреется до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области - плюс 13-18 градусов. Ветер ожидается восточный 5-10 метров в секунду.

Также в МЧС предупредили, что с 11-14 часов ожидается усиление восточного ветра 12-16 метров в секунду. Высота волн в Финском заливе поднимется до 0,8-1,3 метров.