Прокуратура проверит петербургский лицей, отказавшийся зачислять в первый класс ребенка с инвалидностью

Прокуратура проверит сообщения об отказе в принятии ребенка в лицей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку сообщений об отказе в принятии ребенка с инвалидностью в образовательное учреждение. Об этом в ведомстве сообщили 26 августа 2021 года. Ранее стало известно, что лицей №369 Красносельского района отказался зачислять в первый класс мальчика.

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, а также о его доступности для ребенка на территории района. По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования, - сообщили в прокуратуре.

Известно, что мальчик проживает на территории, которая прикреплена к лицею, поэтому имеет полное право там учиться. Однако ему отказали, но быстро предложили другой вариант - зачислиться в школу №247.

В комздраве объяснили, что отказ может быть связан с тем, что лицей не подготовлен к приему и обучению детей с особенностями.