Пловец из Петербурга Андрей Калина завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио

Андрей Калина завоевал золото на Паралимпиаде в Токио / Фото: https://twitter.com/Paralympics

Очередное золото на Паралимпийских играх в Токио принес сборной России пловец из Санкт-Петербурга Андрей Калина. В четверг, 26 августа 2021 года, он одержал победу в заплыве на 100 метрах брассом, оставив позади соперников из Испании и Китая.

- Четыре паралимпийских игры и четыре золотые медали для Андрея Калины, - появилось сообщение на официальной странице в соцсети Паралимпийских игр.

Так, 34-летний петербуржец стал четырехкратных чемпионов. 26 августа он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды.

Напомним, что накануне петербуржец Владимир Даниленко принес первую медаль Паралимпиады в Токио для сборной России. Он завоевал бронзу в плавании на спине на дистанции 100 метров в классе S2.