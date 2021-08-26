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Спорт26 августа 2021 23:09

Семак оценил шансы «Зенита» против «Челси» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского клуба надеется, что болельщики смогут поддержать команду на трибунах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки "Зенита" в Лиге чемпионов.

Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки "Зенита" в Лиге чемпионов.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение насчет результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 21/22. Напомним, в соперники сине-бело-голубым достались лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и шведский «Мальме». Наставник петербургского клуба надеется, что в Петербурге команде помогут болельщики, если это разрешит Роспотребнадзор.

- Я думаю, жребий… Жребий как жребий. Любые команды очень высокого уровня. Понятно, что наши соперники в представлении не нуждаются. «Челси» явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается «Ювентуса», то команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии, топ клуб. Насчет «Мальме» – в ЛЧ слабых клубов не бывает, - сообщил Семак на пресс-конференции после победного матча с ЦСКА в РПЛ.

Добавим, что «Зенит» пока что возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Дальше РПЛ прерывается на матчи сборных.