Летнее тепло вернется в Петербург 27 августа

Теплая погода вернется в Петербург 27 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург все же вернулось летнее тепло. Температура воздуха в пятницу, 27 августа 2021 года, наконец-то поднимется до показателей климатической нормы. Однако не обойдется и без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня регион останется на периферии циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха подрастет и показания термометров вернутся в норму, - рассказал синоптик.

Так, в Петербурге в пятницу жары не будет, но воздух прогреется до вполне комфортных 18-20 градусов тепла, а по Ленинградской области до плюс 16-21 градуса. Ветер ожидается восточный 5-10 метров в секунду.

Впереди последние выходные лета. Увы, солнца по прогнозу не предвидится, но холодов не будет. Рассказываем, какой будет погода в Петербурге 28 и 29 августа.