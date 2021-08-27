Аквапарки и детские игровые комнаты открылись в Петербурге 27 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 27 августа 2021 года вступили в силу послабления коронавирусных ограничений. В городе снова открылись аквапарки, начали работать детские игровые комнаты, а также аттракционы в ТЦ. Об этом ранее сообщали в Смольном.

- В Петербурге с 27 августа разрешена работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах, начали пускать посетителей в детские игровые комнаты, кроме тех, которые находятся в общепитах. Также открылись аквапарки, аттракционы, расположенные в помещениях, и можно присутствовать зрителям на спортивных и физкультурных мероприятиях, - говорится в постановлении.

Разумеется, послабления стали возможны благодаря правилам. В основном они касаются вакцинации персонала. Об этом "КП-Петербург" рассказывала ранее.