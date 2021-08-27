Воспитателя детского дома в Петербурге отправили под домашний арест за истязание сироты

Воспитателя детского дома отправили под домашний арест за истязание сироты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 27 августа 2021 года отправил под домашний арест воспитателя центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которого обвиняют в истязании одного из воспитанников. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки 23 августа.

- По данным следствия, мужчина неоднократно применял физическое насилие в отношении несовершеннолетнего, что свидетельствует о непредсказуемости его дальнейшего поведения, а также склонности к противоправному поведению, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам воспитатель вину признал только частично, а также возражал против домашнего ареста. Однако суд счел эту меру справедливой. Мужчина пробудет под арестом по 23 октября, при этом ему запрещено пользоваться любой связью. Ему грозит до трех лет тюрьмы.