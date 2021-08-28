«Зенит» назвал даты и время матчей в группе Лиги чемпионов сезона 21/22

"Зенит" опубликовал расписание матчей с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме" в Лиге чемпионов. Фото: vk.com/zenit

Петербургский «Зенит» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона 21/22. Напомним, в соперники сине-бело-голубым достались два топ-клуба, действующий победитель турнира «Челси» и звездный «Ювентус». Из четвертой корзины зенитовцам достался шведский «Мальме». Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак называет именно лондонскую команду главным фаворитом группы.

- 14 сентября в 22:00 – «Челси» - «Зенит». 29 сентября в 19:45 – «Зенит» - «Мальме». 20 октября в 22:00 – «Зенит» - «Ювентус». 2 ноября в 23:00 – «Ювентус» - «Зенит». 23 ноября в 23:00 «Мальме» - «Зенит». 8 декабря в 20:45 – «Зенит» - «Челси», - передает пресс-служба петербургского клуба.

К слову, фанаты «Зенита» разделились во мнении, хорошая ли для них жеребьевка. Одни разводят руки и говорят, что ловить с грандами нечего, другие же радуются, что в Петербург приедут мировые звезды, в борьбе против которых можно трезво оценить свои силы.