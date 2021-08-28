Петербуржцам предложили выбрать, где установить памятник Николаю Гумилеву

В Петербурге выбирают место, где установить памятник поэту Николаю Гумилеву. Фото: ТАСС

Жителям Санкт-Петербурга предложили выбрать, где установить памятник известному русскому исследователю Африки и поэту Серебряного века Николаю Гумилеву. Напомним, накануне в Смольном заявили о желании поставить монумент в Кронштадте в 100-летнюю годовщину расстрела писателя. Об этом властей попросили общественники и городские писатели. Теперь же у горожан просят подсказать наиболее лучшее место для размещения памятника.

- Монумент может появиться на бульваре вдоль улицы Комсомола, рядом с местом, где родился и жил поэт. Однако неравнодушных к творчеству поэта петербуржцев призвали предложить свои варианты. Для этого нужно написать в личные сообщения вице-губернатору Николаю Линченко во «ВКонтакте», - пишет «Мойка78».

Добавим, что до конца 2022 года комитет по градостроительству и архитектуре намерен провести конкурс на лучший эскиз монумента.