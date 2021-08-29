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Происшествия29 августа 2021 13:26

Скелет нашли рядом с заброшенным пионерским лагерем в Ленинградской области

На месте происшествия работает полиция
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Полиция проводит проверку по факту жуткой находки.

Полиция проводит проверку по факту жуткой находки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая находка была сделана в минувшую субботу, 28 августа, около 14:00 неподалеку от заброшенного пионерского лагеря «Энергетик» в Киришском районе Ленинградской области. В лесу обнаружили скелет человека, сообщил «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» источник в правоохранительных органах.

- Определить возраст погибшего на данный момент не представляется возможным, - заключил источник. – Останки были направлены в морг для детального исследования и установления причин смерти. Также с места происшествия следственно-оперативная группа изъяла штаны, резиновые перчатки и кошелек.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним: не так давно весь Петербург и всю Ленобласть всколыхнула другая жуткая история: неподалеку от поселка Рощино обнаружили два сожженных трупа, женщины и ребенка. Мы подробно рассказывали об этом инциденте.