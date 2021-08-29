Стала известна причина жестокого убийства продавщицы в петербургской кондитерской

Полиция задержала предполагаемого убийцу женщины.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Страшная история с обнаружением трупа жестоко убитой женщины в рабочем туалете одной из петербургских кондитерских получила закономерное продолжение. По горячим следам был задержан ее предполагаемой убийца. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- Мужчина подрабатывал грузчиком в нескольких магазинах, в том числе в кондитерской, где было совершено убийство, - поясняют в ведомстве. - Мигрант был задержан в аэропорту «Шереметьево», откуда собирался улететь к себе на родину.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства жестокой расправы. По предварительным данным мужчина мог убить женщину из-за денежного долга. Ранее, напомним, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Она предусматривает до пятнадцати лет тюрьмы.
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