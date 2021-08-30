Еще 201 человек заболел коронавирусом в Ленобласти на 30 августа 2021 года

Новые случаи заражения коронавирусом в Ленобласти на 30 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Ленинградской области постепенно улучшается. По данным оперативного штаба на COVID-19 на понедельник, 30 августа 2021 года, в регионе инфекция была обнаружена еще у 201 человека, что на 1 процент меньше, чем днем ранее. В целом снижение заражаемости наблюдается уже больше месяца.

- Также за последние сутки в области скончались от инфекции три пациента, 72 человека выздоровели, - рассказали в оперштабе.

Всего за время пандемии в Ленобласти было зарегистрировано 62 892 случаев заболевания коронавирусом. Из них 49 818 человек выздоровели и 2408 скончались.

Напомним, что в Петербурге стартовала прививочная кампания от гриппа. Пункты вакцинации будут располагаться там же, где и пункты от коронавируса. Специалисты отмечают, что лучше всего сделать обе прививки, главное с интервалом в месяц.