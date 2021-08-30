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Общество30 августа 2021 21:57

Почти три десятка поисковых операций прошло за неделю в лесах Ленобласти

Спасатели вызволили из беды 32 человек, пропавшими числятся еще пятеро
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти спасатели подвели итоги поисковых операций за минувшую неделю.

В Ленобласти спасатели подвели итоги поисковых операций за минувшую неделю.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшую неделю в лесах Ленобласти прошли 29 поисковых операций. Вызволять заблудившихся людей из беды по традиции отправлялись сотрудники аварийно-спасательной службы 47-го региона. Еще единожды профессионалы работали на водных объектах, из-за сообщения об утонувшем человеке. К сожалению, не все операции закончились хэппи-эндом.

- С 23 по 29 августа 2021 года поисково-спасательные подразделения привлекались 58 раз, в том числе: один раз на воде и 29 раз в лесах. В ходе поисково-спасательных операций спасли 32-х человек. Пропали – пятеро, - сообщается в группе аварийно-спасательной служба Ленобласти во «Вконтакте».

Добавим, что в один из дней на прошедшей неделе спасатели обнаружили в лесу под Приозерском отца с тремя маленькими детьми. Они спали в палатке.