Почти три десятка поисковых операций прошло за неделю в лесах Ленобласти

В Ленобласти спасатели подвели итоги поисковых операций за минувшую неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшую неделю в лесах Ленобласти прошли 29 поисковых операций. Вызволять заблудившихся людей из беды по традиции отправлялись сотрудники аварийно-спасательной службы 47-го региона. Еще единожды профессионалы работали на водных объектах, из-за сообщения об утонувшем человеке. К сожалению, не все операции закончились хэппи-эндом.

- С 23 по 29 августа 2021 года поисково-спасательные подразделения привлекались 58 раз, в том числе: один раз на воде и 29 раз в лесах. В ходе поисково-спасательных операций спасли 32-х человек. Пропали – пятеро, - сообщается в группе аварийно-спасательной служба Ленобласти во «Вконтакте».

Добавим, что в один из дней на прошедшей неделе спасатели обнаружили в лесу под Приозерском отца с тремя маленькими детьми. Они спали в палатке.