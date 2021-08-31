СК ужесточил статью мужчине, ударившего ножом спортсмена в Ленобласти

В Ленобласти ужесточили статью мужчине, который ударил ножом в печень 19-летнего спортсмена. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет ужесточил статью мужчине, который ударил ножом 19-летнего спортсмена в Ленобласти. Напомним, все произошло 29 августа во Всеволожске. Юноша вместе с друзьями и подругами прогуливались по улицам, как вдруг к ним пристали двое взрослых незнакомцев. Мужчины настоятельно хотели побеседовать тет-а-тет с девушками, парни ответили отказом, и завязалась драка, в которой пострадавший и получил предательский удар ножом в печень.

- Изначально органы внутренних дел возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас, по инициативе СК, действия нападающего квалифицировали как покушение на убийство. Подозреваемого задержали, ему предъявят обвинение и потребуют заключить его в СИЗО, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование конфликта продолжается. Тем временем пострадавший парень все еще находится в реанимации, ему сделали операцию и переливание крови. По словам отца, сын держится молодцом.