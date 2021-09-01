Движение по Парфеновской улице от Обводного канала открылось в Петербурге 1 сентября

Движение по участку Парфеновской улицы открыли 1 сентября. Фото: Яндекс.Карты.

Движение по Парфеновской улице - продолжению Варшавской - открылось в Петербурге с 1 сентября. Теперь проехать можно по участку от Обводного канала до Малой Митрофаньевской улице. На торжественную церемонию открытия приехал губернатор города.

- Этот проект обеспечит транспортную доступность новых жилых кварталов Адмиралтейского района. Будет легче выезжать на крупные магистрали – Митрофаньевское шоссе и Московский проспект, - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города отметил хорошее качество работы дорожников и рассказал, что в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию еще шесть крупных дорожных объектов.

СПРАВКА «КП»:

Парфеновская улица является продолжением Варшавской улицы. Название ей было присвоено в честь купца и благотворителя Дмитрия Лаврентьевича Парфенова, на средства которого была построена Воскресенская церковь рядом с Варшавским вокзалом.

Длина нового четырехполосного участка - 1,5 километра. Здесь есть велосипедная дорожка длиной 850 метров, семь светофоров и пять остановок общественного транспорта. Общая стоимость превысила один миллиард рублей.