Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости коронавирусом 1 сентября

Санкт-Петербург обошел Москву по числу выявленных за сутки больных COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 сентября 2021 года сообщает оперативный штаб по COVID-19. В Северной столице за сутки рост заболеваемости составил 155 процентов до 1312 человек.

- За день Петербург вышел на первое место по заражаемости коронавирусом, оставив на втором месте Москву с 1229 зараженными за сутки, - говорится в отчете оперштаба.

Днем ранее Петербург был на четвертом месте. С чем связан такой резкий скачок, пока что не сообщается.

Отметим, что статистика заражений коронавирусом в Петербурге скачет с конца августа. Так, резкое снижение на два дня было зафиксировано 23 и 24 августа, а после 30 и 31 августа. Смертность в городе остается на примерно одном уровне. За минувшие сутки в Петербурге скончались 34 человека.