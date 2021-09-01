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Происшествия1 сентября 2021 13:29

Уголовное дело возбудили на 9-классника за сексуальное насилие над пятилетней девочкой в Ленобласти

Подростка задержали накануне Дня знаний и отправили в изолятор
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над 5-летней девочкой в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над 5-летней девочкой в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет города Тосно в Ленинградской области возбудил уголовное дело на 15-летнего школьника за сексуальное насилие над пятилетней девочкой. Подростка задержали вечером 31 августа 2021 года и отправили в изолятор временного содержания. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- 30 августа мать девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный мальчик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери. Инцидент произошел днем на детской площадке у дома 10/1 по Комсомольской улице в поселке Красный Бор, - рассказал источник.

Подозреваемого установили сразу же. Известно, что мальчик в День знаний должен был отправиться в девятый класс, однако вместо этого оказался под следствием.

Расследование продолжается. Подростку может грозить до 20 лет тюрьмы.