МЧС предупредило о дождях и ветре в Ленобласти 2 сентября

Дожди и сильный ветер ждут Ленобласти 2 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградскую область уже пришла осень. Региональное МЧС предупредило местных жителей о том, что в четверг, 2 сентября 2021 года, в области пройдут дожди и поднимется сильный, холодный ветер. Одеваться стоит уже потеплее, потому что максимум воздух прогреется до плюс 16 градусов.

- Днем 2 сентября в Ленобласти ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказали в МЧС 47-го региона.

Также в области подует холодный, северо-западный ветер с силой до 7-12 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 3-8 градусов, рядом с водоемами более комфортно - до плюс 11 градусов. Днем воздух максимально прогреется до 11-16 градусов тепла.

Как и обещали синоптики, осень в Петербурге и области началась с резкого похолодания. Бабье лето, которое так ждут местные жители, будет непродолжительным и нежарким.