Петербургское мотосообщество требует арестовать водителя бетономешалки, о которую насмерть разбились два байкера

Жертвами ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной стали два мотоциклиста. Фото: vk.com/spb_today

Петербургское мотосообщество требует пересмотреть меру пресечения водителю бетономешалки, о которую насмерть разбились два байкера. Авария произошла 21 августа на Октябрьской набережной. Водитель грузовика после ДТП отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина оказался уроженцем Дагестана и не имел регистрации в Петербурге. Несмотря на это, судья Невского районного суда Газиз Баширов оставил его на свободе с минимальными ограничениями: подозреваемый не может выходить на улицу с 23:00 до 06:00. При этом местом пребывания выбрана квартира, в котором он не зарегистрирован и даже не проживает (как следует из постановления суда).

- По уголовной статье за пьяное ДТП с погибшими предусмотрено до 12 лет заключения. И логично было ожидать, что суд отправит подозреваемого в СИЗО, учитывая отсутствие у него постоянной прописки на момент заседания. Но судья решил, что будет достаточно подписки о невыезде. Мы опасаемся, что водитель может скрыться, - отмечают в мотосообществе.

Напомним, что 37-летний Юрий Мердин погиб на месте аварии, у него остались жена и двое маленьких детей.

Второй пострадавший в ДТП на Октябрьской набережной Роман Сафонов несколько дней находился в реанимации с черепно-мозговой травмой, но 29 августа, несмотря на все усилия врачей, скончался.

В настоящее время на решение суда о мере пресечения водителю бетономешалки подана апелляция. Близкие Юрия Мердина и Романа Сафонова надеются, что решение будет пересмотрено и мерой пресечения подозреваемому станет заключение под стражу.